Lors d'une interview à Oslo, l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, a affirmé vendredi qu'elle a eu peur pour sa vie lors de sa sortie du Venezuela pour se rendre en Norvège.
Maria Corina Machado dit avoir eu peur pour sa vie lors de sa sortie du Venezuela
