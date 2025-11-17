A la COP30 , la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient au Brésil, les négociations entrent dans la phase finale. Après une semaine de discussions techniques plutôt productives, les ministres des Etats, arrivés lundi à Belem, vont devoir plancher sur une déclaration de consensus auprès des 194 pays présents. Mais les désaccords restent nombreux, avec des sujets de blocage majeurs.
Deuxième semaine de négociations à Belem : quel bilan à mi-chemin de la COP30 ?
