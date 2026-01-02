Désir : les femmes en ont-elles moins que les hommes ?

information fournie par France 24 • 02/01/2026 à 16:42

Les hommes ont des besoins qu’ils doivent "satisfaire". Les femmes, elles, aimeraient moins "ça" mais d’un autre côté, ne dit-on pas que quand elles disent "non", elles pensent en fait "oui" ? Alors où est la vérité ? Les femmes ont-elles seulement le droit de dire qu’elles sont désirantes ? Peuvent-elles aimer le sexe hors du couple marital ou de la reproduction sexuée ? Peut-on être une femme qui désire sans être une marie-couche-toi-là ? Laure Manent pose la question à deux spécialistes de la question, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc et l’autrice à la plume libérée, Emma Becker, qui a signé "Le mal joli" et "La maison", où elle relate son expérience dans une maison close de Berlin.