Plusieurs voyageurs attendent de pouvoir reprendre un vol pour quitter Dubaï, après l’annulation de leurs vols et la flambée des prix des billets qui les oblige à prolonger leur séjour.
Des touristes coincés à Dubaï alors que la guerre perturbe le trafic aérien dans le Golfe
