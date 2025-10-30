Images de passagers bloqués dans un des terminaux de l'aéroport international de Zanzibar au lendemain de violentes manifestations en Tanzanie, lors des élections présidentielle et législatives. L'internet était encore coupé jeudi matin. IMAGES
Des passagers bloqués à l'aéroport international de Zanzibar
