Des milliers d'Iraniens se sont rassemblés samedi pour rendre un dernier hommage au guide suprême Ali Khamenei, lors des funérailles nationales à Téhéran aux allures de démonstration de force après la guerre contre Israël et les Etats-Unis.
A Téhéran, des fidèles appellent à la "vengeance" devant le cercueil de Khamenei
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