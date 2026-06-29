Des centaines de manifestants anti-immigrés défilent dans le township sud-africain de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, pour se rendre à un commissariat de police local afin de présenter diverses revendications, avant un ultimatum non officiel fixé au 30 juin, selon lequel les migrants sans papiers doivent quitter le pays. IMAGES
Des manifestants anti-immigrés défilent dans un township d'Afrique du Sud
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