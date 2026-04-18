Des habitants franchissent le fleuve Litani par un passage de fortune pour regagner leurs foyers dans le sud du Liban, après un cessez-le-feu de dix jours avec Israël. Ces dernières semaines, Israël a bombardé six ponts stratégiques sur le Litani, accusant le Hezbollah de les utiliser pour acheminer des armes et des renforts. IMAGES
Des Libanais traversent le Litani par une route improvisée pour regagner leurs foyers
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