Des habitations sont évacuées dans la commune du Vaudoué, alors qu'un incendie de grande ampleur dans la forêt de Fontainebleau, au sud-est de Paris, s'approche. Depuis son déclenchement en bord d'autoroute dans l'après-midi, le feu a déjà parcouru plus de 300 hectares en fin de soirée et continue de se propager.
Des habitations évacuées au Vaudoué alors que le feu de la forêt de Fontainebleau menace
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