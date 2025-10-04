"Je veux nourrir ma petite fille, n'importe quoi, mais tout est trop cher," raconte une femme qui a fui Gaza-ville et qui n'a pour seule option qu'une cuisine caritative où se bousculent d'autres Gazaouis affamés.
Des Gazaouis se bousculent pour recevoir un repas chaud à Khan Younès
