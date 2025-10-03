Il a fait danser la France entière avec ses tubes festifs et ses chorégraphies virales. De ses débuts comme danseur en 2001 à son explosion avec Décalé Gwada, jusqu’à sa participation à l’Eurovision avec Allez Ola Olé, Jessy Matador fête 20 ans de carrière. Chanteur, danseur, showman, il s’impose comme l’un des pionniers de l’"Afrikan New Style", mêlant rythmes afro-caribéens, dancehall et sons urbains. À l’occasion de cet anniversaire, il prépare un concert exceptionnel le 7 février 2026 à l’Arena Grand Paris, entouré de La Sélésao et de nombreux invités.
Jessy Matador : 20 ans de carrière, de "Décalé Gwada" à l’Arena Grand Paris
