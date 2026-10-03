Des flammes et un important nuage de fumée s’élèvent de la raffinerie de Saudi Aramco à Riyad, tandis que les pompiers tentent d’éteindre l’incendie. Les autorités saoudiennes et l’entreprise n’ont fait aucun commentaire pour l’instant sur la cause de l’incendie. IMAGES
Des flammes et de la fumée s'élèvent de la raffinerie de Saudi Aramco à Riyad
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