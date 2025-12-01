Nos sols sont dix fois plus contaminés que nos océans par les plastiques. Ces déchets sous forme de micro et de nanoparticules s'infiltrent partout. Même dans les champs et les étables via le compost contaminé, le paillage artificiel des cultures ou les emballages de la nourriture animale. Certains éleveurs comme Pédro et Sophie ont pourtant décidé de faire autrement. Leur ferme vise le zéro plastique.
Des fermes et des champs "zéro plastique", est-ce possible ?
