Un petit groupe de femmes proches de jihadistes du groupe État islamique (EI), accompagnées de leurs enfants et de retour de Syrie, sort de l’aéroport de Melbourne, entouré d'une foule de policiers et de journalistes. Des centaines de femmes de pays occidentaux ont été attirées au Moyen-Orient quand le groupe État islamique occupait un territoire important au début des années 2010, suivant dans de nombreux cas leurs maris, des combattants jihadistes. IMAGES
Des femmes proches de jihadistes du groupe El arrivent à l'aéroport de Melbourne
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