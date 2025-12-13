Plusieurs élus démocrates au Congrès américain ont réclamé jeudi que les gouvernements israélien et américain enquêtent sur l'attaque de l'armée israélienne contre des journalistes en 2023 dans le sud du Liban, qui a tué un reporter de Reuters et en a blessé d'autres, dont deux de l'AFP.
Des élus américains réclament une enquête sur une attaque contre des journalistes au Liban
