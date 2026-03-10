 Aller au contenu principal
Des dégâts suite aux nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 10/03/2026 à 13:16

Les images montrent des destructions à grande échelle après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. L'aviation israélienne mène de nouvelles frappes lundi matin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après avoir averti qu'elle allait frapper une société financière qui lui est liée. IMAGES

Proche orient
Guerre en Iran
