 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 05/05/2026

information fournie par Libertify 06/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Bénéteau, Derichebourg, Intel, Rubis, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BENETEAU
6,600 EUR Euronext Paris -2,22%
DERICHEBOURG
9,475 EUR Euronext Paris +4,75%
INTEL
108,1500 USD NASDAQ +12,92%
RUBIS
36,840 EUR Euronext Paris +4,60%
SANOFI
74,160 EUR Euronext Paris +0,64%

Vidéos les + vues

1

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 1

information fournie par Boursorama 05 mai
2

Ormuz: guerre d'intox Iran/Etats-Unis ?

information fournie par France 24 05 mai
3

Blake Lively au Met Gala après sa bataille juridique après Justin Baldoni

information fournie par AFP Video 05 mai
4

Macron pose pour des photos au forum du dialogue d'Erevan en Arménie

information fournie par AFP Video 05 mai
1
5

La guerre au Moyen-Orient "se déroule très bien", dit Trump

information fournie par AFP Video 05 mai
2
6

L’électrique repart : bonne nouvelle pour les constructeurs auto européens ?

information fournie par Ecorama 05 mai
4
7

François Michel (DG de GTT) : "Notre cours de Bourse reflète notre capacité à délivrer de la croissance rentable dans la durée"

information fournie par Ecorama 05 mai
1
8

La puissance de calcul, un atout stratégique pour le l’essor de l’IA

information fournie par Sycomore AM 05 mai
1

Les boulangers et fleuristes indépendants "pourront ouvrir ce 1er mai" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 avr.
2

Risques liés au crédit privé : attention danger ?

information fournie par Boursorama 29 avr.
3

Audiovisuel public: le rapport Alloncle continue de faire des vagues avant même sa publication

information fournie par AFP 29 avr.
8
4

L’audiovisuel public est-il condamné à se réformer ?

information fournie par Ecorama 29 avr.
6
5

Jean-Pierre Petit : "Les marchés pensent que l'essentiel des tensions est plutôt derrière nous"

information fournie par Ecorama 29 avr.
6

Audiovisuel public: feu vert au rapport Alloncle

information fournie par AFP Video 29 avr.
1
7

Deuxième jour de la visite d'État du roi Charles III aux États-Unis

information fournie par AFP Video 29 avr.
8

Mali: "le régime va tomber" et les Russes doivent partir, affirme à l'AFP le porte-parole des rebelles

information fournie par AFP 29 avr.
4
1

Ce qu'il faut savoir du survol à venir de la Lune par les astronautes d'Artémis

information fournie par AFP 06 avr.
2

Guerre en Iran : des marchés obligataires qui naviguent à vue ?

information fournie par Boursorama 07 avr.
3

Washington: rassemblement contre une escalade avec l'Iran

information fournie par AFP Video 08 avr.
4

IA et Bourse : une peur excessive ?

information fournie par Boursorama 31 mars
5

Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr

information fournie par AFP Video 08 avr.
6

Cash Confidences : changer son rapport à l'argent : par où commencer ?

information fournie par Boursorama 08 avr.
7

Trade ou Pas Trade : le talkshow du trading: l’Eurostoxx 50, le S&P500, Intuitive Surgical, le Sucre, Elior, AMD et SES

information fournie par SG Bourse 08 avr.
8

Cessez-le-feu en Iran : les marchés financiers définitivement soulagés ?

information fournie par Ecorama 08 avr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank