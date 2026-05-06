Arsenal va disputer la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006 après sa victoire contre l'Atlético Madrid (1-0).
Ligue des champions : Arsenal en finale pour la première fois depuis 2006
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