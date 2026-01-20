Des chars et de l’artillerie positionnés alors que l’armée syrienne est déployée à Hassaké

information fournie par AFP Video • 20/01/2026 à 18:03

Des chars et de l’artillerie de l’armée syrienne sont positionnés le long d’une route dans la partie occidentale de la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie, alors que le gouvernement envoie des renforts militaires après avoir repris les provinces voisines de Raqqa et Deir Ezzor. Les forces kurdes ont annoncé mardi avoir été "contraintes de se retirer" du camp d'al-Hol, abritant des familles de jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans le nord-est de la Syrie, pour défendre leurs régions menacées par l'armée. IMAGES