Des centaines de manifestants se rassemblent dans le centre de Londres pour protester contre les frappes américano-israéliennes visant l'Iran. Le Moyen-Orient est plongé depuis le 28 février dans une guerre déclenchée par des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones visant Israël et plusieurs pays de la région. IMAGES
Des centaines de manifestants à Londres contre les frappes américano-israéliennes en Iran
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