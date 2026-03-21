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Des centaines de manifestants à Londres contre les frappes américano-israéliennes en Iran

information fournie par AFP Video 21/03/2026 à 19:58

Des centaines de manifestants se rassemblent dans le centre de Londres pour protester contre les frappes américano-israéliennes visant l'Iran. Le Moyen-Orient est plongé depuis le 28 février dans une guerre déclenchée par des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones visant Israël et plusieurs pays de la région. IMAGES

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Guerre en Iran
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