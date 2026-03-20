À deux jours du second tour des municipales, des Parisiens interrogés vendredi dans le 19e arrondissement se préparent à un scrutin serré.
Municipales: les Parisiens divisés à deux jours d'un scrutin très serré
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