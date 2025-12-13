Des agriculteurs bloquent, avec un feu et des tracteurs, la route de Bayonne (départementale 824) sur un rond-point proche de Mont-de-Marsan (Landes) pour manifester contre l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Dermatose: des agriculteurs bloquent un rond-point proche de Mont-de-Marsan
