Dermatose: des agriculteurs bloquent un rond-point proche de Mont-de-Marsan

information fournie par AFP Video 13/12/2025 à 14:48

Des agriculteurs bloquent, avec un feu et des tracteurs, la route de Bayonne (départementale 824) sur un rond-point proche de Mont-de-Marsan (Landes) pour manifester contre l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Agriculteurs en colère
Environnement
