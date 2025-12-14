Quelques dizaines d'éleveurs se rassemblent près du centre commercial Rives d'Arcins, à Bègles pour protester contre la politique d'abattage de toutes les bêtes des foyers affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC)
Dermatose: action d'éleveurs près d'un centre commercial à Bègles
