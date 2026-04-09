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Dépendance énergétique : l’Europe face au retour du réel

information fournie par France 24 09/04/2026 à 10:41

Avec la flambée des prix liée aux tensions au Moyen-Orient, la dépendance énergétique de l’Europe revient au cœur du débat. L’Union européenne importe près de 60 % de l’énergie qu’elle consomme. Un choix assumé depuis des années, mais qui expose aujourd’hui les économies européennes aux chocs géopolitiques.

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1 commentaire

  • 11:05

    Un choix ??? On n'a ni pétrole ni gaz (ni beaucoup d'uranium non plus d'ailleurs).. pas le choix!

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