Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle à la "destitution" d'Emmanuel Macron après la démission de Sébastien Lecornu à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement.
Démission de Lecornu: Mélenchon appelle à la destitution de Macron
