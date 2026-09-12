Démenti de Matignon sur la taxation salariale, argent dormant en hausse sur les comptes courants...

Au programme de ce JT : Matignon qui dément toute taxation de l'épargne salariale malgré les rumeurs évoquées autour du budget 2027; l'argent dormant qui repart à la hausse sur les comptes courants des Français après deux années de pause; et enfin Bercy qui révèle ce chiffre inédit de 61.000 foyers fiscaux qui s'acquittent de plus de 100.000 euros d'impôt sur le revenu.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.