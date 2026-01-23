En 2024, sur les cinquante villes classées comme les plus polluées au monde, quarante d’entre elles se situaient en Inde. En tête du classement, Delhi. Depuis une décennie, la pollution atmosphérique est devenue le premier fléau de la capitale indienne. Une situation qui empire chaque année, mais que les autorités semblent ignorer, au grand dam des habitants. Reportage de nos correspondants, Alban Alvarez et Lisa Gamonet.
Delhi, une capitale à bout de souffle : la pollution en Inde, fléau écologique et sanitaire
