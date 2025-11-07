Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.
Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
