Pour sa 7e édition, la Paris Sausage Walk s’est tenue pour la première fois sur les Champs-Élysées. À la fois fête populaire des teckels et événement caritatif au profit de l’association Teckels Sans Doux Foyer, elle promeut également l’adoption responsable.
Défilé de teckels sur les Champs-Élysées
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