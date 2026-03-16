Des déchets toujours plus nombreux et des ressources de plus en plus rares. L’Humanité prélève, chaque année, bien plus de ressources que ce que la nature peut renouveler. Comment éviter les pénuries et l’épuisement planétaire ? Les options sont connues : une production plus durable et une consommation plus sobre. En France, une startup incite les grands groupes à faire du troc pour réduire leurs déchets. Bon pour la planète et pour leurs finances.
Déchets : le troc, "anti gaspi" des entreprises
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