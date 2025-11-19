Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive en Turquie pour rencontrer son homologue turc et l'émissaire américain Steve Witkoff pour "réengager" les Etats-Unis dans les pourparlers de paix avec la Russie actuellement dans l'impasse. IMAGES
