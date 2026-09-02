Fumée s'élevant au-dessus de Kiev après une attaque de drone contre la capitale ukrainienne faisant cinq blessés et endommageant un immeuble résidentiel de six étages, où un incendie s'est déclaré et une partie de la structure a été détruite, selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko. IMAGES
De la fumée s'élève après une attaque de drone sur Kiev, faisant cinq blessés
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