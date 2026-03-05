Des nuages de fumée s’élèvaient jeudi au-dessus de la frontière israélo-libanaise alors qu’Israël a renouvelé ses appels à l’évacuation d’une vaste zone du sud du Liban, bastion du Hezbollah. Le Liban a été entraîné lundi dans la guerre régionale avec l'Iran, après une première attaque contre Israël du Hezbollah.
De la fumée s’élève à la frontière Israël-Liban au milieu d’échanges de tirs avec le Hezbollah
