David Beckham, dont la célébrité a depuis bien longtemps dépassé les terrains de foot, a inauguré à Los Angeles son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood Boulevard.
David Beckham inaugure son étoile à Hollywood
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