 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

David Beckham inaugure son étoile à Hollywood

information fournie par AFP Video 13/06/2026 à 18:11

David Beckham, dont la célébrité a depuis bien longtemps dépassé les terrains de foot, a inauguré à Los Angeles son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood Boulevard.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Amel Bent, la voix de la lumière

information fournie par France 24 12 juin
2

"L'Albanie n'est pas à vendre" scandent à Tirana, les manifestants... et le Premier ministre

information fournie par AFP 12 juin
4
3

RDC : Fayulu et Sesanga blessés, l'opposition dénonce une dérive du pouvoir

information fournie par France 24 12 juin
4

RD Congo: Martin Fayulu blessé dans des affrontements au sit-in contre la réforme constitutionnelle

information fournie par France 24 12 juin
5

L'Iran espère signer un accord avec Washington dans "les prochains jours"

information fournie par AFP Video 11:33
6

"La haine est la seule menace pour nos rues": à Belfast, des milliers de manifestants après les violences

information fournie par AFP 16:12
7

La famille royale britannique regarde le survol des Red Arrows pour l'anniversaire du roi

information fournie par AFP Video 16:42
8

Liban: frappes israéliennes dans le sud du pays après un avertissement d'Israël

information fournie par AFP Video 16:42
1

Le pape Léon XIV arrive à Madrid pour une gigantesque messe en plein air

information fournie par AFP Video 07 juin
2

"Notre petit monde s'est effondré", lance la famille de Lyhanna à la marche blanche

information fournie par AFP Video 07 juin
3

Des centaines de milliers de fidèles... et Antonio Banderas au deuxième jour du pape à Madrid

information fournie par AFP 07 juin
4

A Goodyear Amiens, Macron exhorte l'Europe à "mieux protéger" l'industrie

information fournie par AFP 08 juin
5

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 6

information fournie par Boursorama 08 juin
6

Pas-de-Calais: au procès de Jérôme P., une "secte" familiale décortiquée

information fournie par AFP 08 juin
3
7

Chantage à la sextape: l'ex-maire de Saint-Etienne redit son innocence à son procès en appel

information fournie par AFP 08 juin
8

Lyhanna: Darmanin exige une "mobilisation générale", des milliers de manifestants dans la rue

information fournie par AFP 08 juin
5
1

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
2

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
3

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
4

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
5

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1
6

Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran

information fournie par AFP Video 19 mai
7

Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

information fournie par Ecorama 19 mai
1
8

Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank