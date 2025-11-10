Des membres d'une communauté autochtone dansent et chantent lors d'une performance pour la cérémonie d'ouverture de la COP30 à Belem, au Brésil. 50,000 participants sont attendus lors de la conférence sur le climat. IMAGES
Danse autochtone lors de la cérémonie d'ouverture de la COP30 à Belem
