Des habitants croisés à Soultz (Haut-Rhin), commune alsacienne où a grandi Cécile Kohler et où son portrait orne encore la façade de la mairie, confiaient mercredi leur "soulagement" à l'annonce de sa libération, après trois ans de détention en Iran.
Dans son village, le soulagement après la libération de Cécile Kohler
