information fournie par France 24 • 14/11/2025 à 11:51

Trois ans et demi après le début d'une guerre présentée par la propagande russe comme une "libération" de l'Ukraine du nazisme, le culte militariste et l'héroïsation des soldats restent omniprésents en Russie. Dans les écoles, la propagande loue au quotidien les "héros" d'hier et d'aujourd'hui, auxquels les élèves sont invités à s'identifier. Il faut zapper sur la chaîne d'opposition en exil Dojd pour voir l'envers du décor : une explosion de la criminalité, avec le retour du front des repris de justice graciés pour avoir participé à l'invasion de l'Ukraine.