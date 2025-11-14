Trois ans et demi après le début d'une guerre présentée par la propagande russe comme une "libération" de l'Ukraine du nazisme, le culte militariste et l'héroïsation des soldats restent omniprésents en Russie. Dans les écoles, la propagande loue au quotidien les "héros" d'hier et d'aujourd'hui, auxquels les élèves sont invités à s'identifier. Il faut zapper sur la chaîne d'opposition en exil Dojd pour voir l'envers du décor : une explosion de la criminalité, avec le retour du front des repris de justice graciés pour avoir participé à l'invasion de l'Ukraine.
Dans les régions russes, le culte des "héros" de "l'opération militaire spéciale"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro