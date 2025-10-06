Des proches ont enterré samedi Abdessamad Oubella, un étudiant en cinéma tué lors de violences en marge d'une manifestation à Lqliaâ, près d'Agadir, dans le sud du Maroc.
Dans le sud du Maroc, enterrement d'un étudiant mort en marge des manifestations
