À Valras-Plage, dans l'Hérault, une société teste un dispositif de drone doté d'une bouée afin de "détecter des mouvements suspects" de baigneurs et d'éviter les noyades en zone touristique.
Dans l'Hérault, un drone largue des bouées pour éviter les noyades
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