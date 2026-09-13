Alors que la plupart des candidats déclarés à la présidentielle étaient sur le terrain ce week-end, gros plan sur une femme qui prépare son entrée dans l'arène : l'essayiste Natacha Polony. Elle dit vouloir "chambouler" la politique. Le regard de Stéphane Vernay, éditorialiste et rédacteur en chef délégué du journal Ouest France.
Dans L'Essentiel politique : les candidats en campagne, les gilets jaunes et Natacha Polony
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