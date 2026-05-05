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Cyclisme : le prodige français Paul Seixas va participer au Tour de France

information fournie par France 24 05/05/2026 à 07:14

Paul Seixas a annoncé sa participation au Tour de France 2026. À 19 ans, il sera le plus jeune coureur à prendre le départ du Tour depuis 1937.

Sport

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