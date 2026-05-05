Paul Seixas a annoncé sa participation au Tour de France 2026. À 19 ans, il sera le plus jeune coureur à prendre le départ du Tour depuis 1937.
Cyclisme : le prodige français Paul Seixas va participer au Tour de France
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