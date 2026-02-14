Un incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole de La Havane, constatent des journalistes de l'AFP, au moment où Cuba, mis sous pression par Washington, traverse une grave crise énergétique. Un important panache de fumée noire, provenant de l'enceinte de la raffinerie Ñico López, était visible depuis l'autre côté du chenal de la baie, sans qu'il soit possible de préciser si les flammes touchaient les réservoirs de pétrole de l'installation.
Cuba : incendie dans une raffinerie de pétrole à La Havane
