Aux États-Unis, des agents de l'ICE utilisent désormais une application de reconnaissance faciale sur smartphone, Mobile Fortify, pour scanner les visages de citoyens américains comme d'immigrés. En pointant la caméra vers une personne, l'outil affiche son statut migratoire. Jusqu'ici réservée aux frontières ou aux enquêtes criminelles, cette technologie inquiète les défenseurs des libertés, qui redoutent une généralisation des contrôles numériques dans les rues du pays. Un reportage de Jessica Le Masurier.
Reconnaissance faciale : aux États-Unis, l'ICE scanne citoyens et immigrés dans la rue
