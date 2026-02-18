 Aller au contenu principal
Enquête sur le lynchage mortel de Quentin Deranque : les insoumis dans la ligne de mire

information fournie par France 24 18/02/2026 à 14:40

La France insoumise est pointée du doigt par ses opposants pour sa responsabilité dans le drame qui a coûté la vie à un jeune militant identitaire après un lynchage attribué à la "Jeune Garde antifasciste", un mouvement proche de LFI. Cette accusation est-elle justifiée ?

1 commentaire

  • 15:05

    LFI faisait le coup de point pour le compte de la gauche bienpensante. c'est pourtant bien la gauche bienpensante qui pendant des dizaines d'années nous a balancé les méchants français racistes, le fléau islamophobe et l'hydre antisémites. Et maintenant que les choses dérapent bizarrement il n'y a plus personne.

Signaler le commentaire

