Cristiano Ronaldo a annoncé, jeudi, sa retraite internationale, après 23 ans sous le maillot du Portugal. À 41 ans, l'attaquant d'Al-Nassr quitte la sélection avec 234 sélections et 146 buts, deux records mondiaux. Capitaine de son équipe, il avait notamment remporté l'Euro 2016 et deux Ligues des nations, en 2019 et 2025. Cette décision intervient après plusieurs semaines de tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus, à la suite de son départ du rassemblement portugais en septembre.
Cristiano Ronaldo met un terme à sa carrière internationale
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