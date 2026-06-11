L'équipe de France a atterri mercredi à Boston, son camp de base pour le Mondial 2026. Les 26 joueurs de Didier Deschamps ont pris leurs quartiers au Four Seasons, en plein centre-ville, avant de rejoindre leurs installations d'entraînement sur le campus de Bentley University.
Coupe du monde : Les Bleus posent leurs valises à Boston
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