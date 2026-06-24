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Coupe du monde : le Portugal se relance grâce à un grand Cristiano Ronaldo

information fournie par France 24 24/06/2026 à 08:04

Cristiano Ronaldo a répondu aux critiques de la meilleure manière mardi face à l’Ouzbékistan (5-0). Auteur d’un doublé, l’attaquant de 41 ans a porté son pays vers sa première victoire dans ce Mondial. L’équipe, en particulier Ronaldo, était vivement critiquée au pays depuis son match nul inaugural contre la RD Congo.

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