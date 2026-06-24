Cristiano Ronaldo a répondu aux critiques de la meilleure manière mardi face à l’Ouzbékistan (5-0). Auteur d’un doublé, l’attaquant de 41 ans a porté son pays vers sa première victoire dans ce Mondial. L’équipe, en particulier Ronaldo, était vivement critiquée au pays depuis son match nul inaugural contre la RD Congo.
Coupe du monde : le Portugal se relance grâce à un grand Cristiano Ronaldo
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro