Dans 9 jours débutera la Coupe du Monde de football. Sur les réseaux sociaux, des internautes, vidéos à l'appui, s'interrogent sur la qualité de la pelouse des stades qui accueilleront les rencontres. Mais les images présentées ne prouvent rien. Explications.
Coupe du Monde : gazon maudit ?
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