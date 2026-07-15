L’équipe de France s’est inclinée en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne (2-0). Le rêve d’une 3e finale consécutive, exploit réalisé par 2 nations avant elle, s’arrête pour la France.
Coupe du monde : fin du rêve pour les Bleus, battus par l'Espagne
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