La Côte d'Ivoire va rallier les 16es de finale d'une Coupe du monde pour la première fois en quatre tentatives après sa victoire (2-0) contre Curaçao, ce jeudi. Les Éléphants terminent 2es de leur groupe et affronteront la France ou la Norvège, le 30 juin.
Coupe du monde 2026 : première historique pour la Côte d'Ivoire, qualifiée
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