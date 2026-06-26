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Coupe du monde 2026 : première historique pour la Côte d'Ivoire, qualifiée

information fournie par France 24 26/06/2026 à 08:15

La Côte d'Ivoire va rallier les 16es de finale d'une Coupe du monde pour la première fois en quatre tentatives après sa victoire (2-0) contre Curaçao, ce jeudi. Les Éléphants terminent 2es de leur groupe et affronteront la France ou la Norvège, le 30 juin.

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